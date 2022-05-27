США поддерживают сближение Косово с НАТО

Соединенные Штаты поддерживают намерения Косово присоединиться к программе НАТО "Партнерство ради мира". Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит, передает Euractiv .

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Соединенные Штаты поддерживают интеграцию Косово в европейские и евроатлантические организации и институции. Мы считаем, что страны должны иметь право сами определять, в каких союзах и объединениях они участвуют", – говорит Смит.

Она говорит, что решение о присоединении Косово к программе "Партнерство ради мира" должно приниматься всеми членами Альянса.

"Все происходящее в НАТО происходит благодаря консенсусу, где на это должны согласиться 30 государств. Так что если Косово решит присоединиться к "Партнерству ради мира", это решение должно быть принято консенсусом", - говорит она.

Смит подчеркнула, что Соединенные Штаты беспокоятся из-за мира и безопасности на Западных Балканах. Поэтому США поддерживают стремление и усилия Косово присоединиться к "Партнерству во имя мира".

Программа "Партнерство ради мира" была создана НАТО в 1994 году для военного сотрудничества с государствами, не являющимися его членами.

Напомним, что США планируют передать Украине РСЗО, но бояться обстрела российской территории.