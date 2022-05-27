США підтримують зближення Косова з НАТО

Сполучені Штати підтримують наміри Косова долучитися до програми НАТО "Партнерство заради миру". Про заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, передає Euractiv .

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"Сполучені Штати підтримують інтеграцію Косова в європейські та євроатлантичні організації та інституції. Ми вважаємо, що країни повинні мати право самі визначати, в яких союзах і об’єднаннях вони беруть участь", - каже Сміт.

Вона каже, що рішення про приєднання Косова до програми "Партнерство заради миру" має ухвалюватись усіма членами Альянсу.

"Усе, що відбувається в НАТО, відбувається завдяки консенсусу, де на це мають погодитись 30 держав. Тож якщо Косово вирішить приєднатись до "Партнерства заради миру", це рішення має бути ухвалене консенсусом", - говорить вона.

Сміт наголосила, що Сполучені Штати непокояться через мир і безпеку на Західних Балканах. Тому США підтримують прагнення й зусилля Косова долучитися до "Партнерства заради миру".

Програма "Партнерство заради миру" була створена НАТО у 1994 році для військової співпраці з державами, які не є його членами.

Нагадаємо, що США планують передати Україні РСЗВ, але боятися обстрілу російської території.