Адміністрація Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності. Про це офіційно оголосять наступного тижня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише газета The New York Times з посиланням на анонімні джерела у Білому домі.

Зазначається, що озброєння включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж пускові установки. Такі зараз Україна вже використовує.

Офіційні особи не надали подробиць, які саме типи ракет нададуть Сполучені Штати. Проте Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Це високоточна зброя з супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку ж кількість вибухівки, як і 500-фунтова авіабомба.

Ракети досягають понад 40 миль (65 км), що набагато перевищує радіус дії будь-якої артилерії, яку зараз використовує Україна.

Також США планують включити до наступного пакету озброєнь для України реактивні системи залпового вогню HIMARS, що пересуваються на шасі колісних вантажівок.

Водночас, в адміністрації хочуть переконатися, що Сполучені Штати можуть обґрунтовано аргументувати, що вони не дають Україні можливості завдати удару вглиб території Росії.

Нагадаємо, США та Україна обговорювали постачання далекобійної зброї, зокрема, реактивних систем залпового вогню M142 (HIMARS). Проте Вашингтон стурбований ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме це озброєння для завдання ударів углиб території РФ.