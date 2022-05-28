США хотят признать создание РФ угрозы голода орудием войны

Сенат США презентовал резолюцию осуждающую использование голода в качестве оружия войны в Украине и других странах. Авторами инициативы стали законодатели из двух партий.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса, "намеренно морить мирных жителей голодом как орудие ведения войны является военным преступлением". При этом Резолюция, среди прочего, призывает правительство США:

определить приоритетом дипломатические усилия по выявлению и решению случаев, когда голод и умышленное лишение пищи используются как оружие во время войны;

продолжать усилия по преодолению серьезной продовольственной безопасности путем гуманитарного реагирования, в частности оказывать нуждающимся странам продовольственную помощь;

сделать так, чтобы использование голода как оружия войны подпадало под действие инструментов, предусматривающих ответственность за совершенное лиц, правительств, правоохранительных органов, организаций, например, Глобального Акта Магнитского.

"Голод не должен становиться оружием войны. Соединенные Штаты и их партнеры должны работать вместе, чтобы восстановить глобальную стабильность и привлечь отдельных лиц и правительства к ответственности за конфликты, которые приводят к глобальному голоду и ставят под угрозу продовольственной безопасности", — отмечает сенатор от Республиканской партии Джон Тун.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин ведением его страной войны против Украины "пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа".