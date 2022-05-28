США хочуть визнати створення РФ загрози голоду зброєю під час війни

Сенат США презентував резолюцію, що засуджує використання голоду як зброю війни в Україні та інших країнах. Авторами ініціативи стали законодавці із двох партій.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами сенатора від Демократичної партії Роберта Менендеса, "має намір морити мирних жителів голодом як знаряддя ведення війни є військовим злочином". При цьому Резолюція, серед іншого, закликає уряд США:

визначити пріоритетом дипломатичні зусилля щодо виявлення та вирішення випадків, коли голод та навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя під час війни;

продовжувати зусилля з подолання серйозної продовольчої безпеки шляхом гуманітарного реагування, зокрема надавати країнам, що потребують, продовольчу допомогу;

зробити так, щоб використання голоду як зброї війни підпадало під дію інструментів, що передбачають відповідальність за вчинення осіб, урядів, правоохоронних органів, організацій, наприклад, Глобального Акту Магнітського.

"Голод не повинен ставати зброєю війни. Сполучені Штати та їхні партнери повинні працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність та притягнути окремих осіб та уряду до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду та ставлять під загрозу продовольчій безпеці", - зазначає сенатор від Республіканської. партії Джон Тун.

Нагадаємо, раніше президент США Джозеф Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін веденням його країною війни проти України "намагається стерти з землі культуру і самобутність українського народу".