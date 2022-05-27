Путин пытается уничтожить культуру и cамобытность украинцев - Байден

Президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин ведением его страной войны против Украины "пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа".

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Об этом он сказал в своей речи перед выпускниками Военно-морской академии США, осудив атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, передает The Washington Post.

Байден при этом отметил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО всю Европу", подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в этот оборонный альянс.

Отметим, что по состоянию на 27 мая Украина зафиксировала уже 367 преступлений РФ против украинского культурного наследия, в том числе 96 на территории Харьковской области.

Напомним, что Байден ранее называл действия российских войск геноцидом, однако отмечал, что это должны оценивать юристы на международном уровне. Также об этом заявил и его предшественник Дональд Трамп.

Вслед за этим, 14 апреля, Верховная Рада официально признала геноцидом действия, совершенные Вооруженными силами России и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля. После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии и Канады.

Как заявила недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова, украинские правоохранители собирают доказательства причастности Путина и его соратников к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины.