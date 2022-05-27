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Путин пытается уничтожить культуру и cамобытность украинцев - Байден
Президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин ведением его страной войны против Украины "пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа".
Об этом он сказал в своей речи перед выпускниками Военно-морской академии США, осудив атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, передает The Washington Post.
Байден при этом отметил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО всю Европу", подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в этот оборонный альянс.
Отметим, что по состоянию на 27 мая Украина зафиксировала уже 367 преступлений РФ против украинского культурного наследия, в том числе 96 на территории Харьковской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Байден ранее называл действия российских войск геноцидом, однако отмечал, что это должны оценивать юристы на международном уровне. Также об этом заявил и его предшественник Дональд Трамп.
Вслед за этим, 14 апреля, Верховная Рада официально признала геноцидом действия, совершенные Вооруженными силами России и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля. После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии и Канады.
Как заявила недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова, украинские правоохранители собирают доказательства причастности Путина и его соратников к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины.