Рада признала войну России против Украины геноцидом и запретила символику оккупантов

14 апреля Верховная Рада собралась на заседание, в ходе которого народные депутаты Украины приняли ряд законов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Так, депутаты проголосовали за Постановление Верховной Рады Украины № 7276 от 13 апреля 2022 года “О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине”. В целом за постановление проголосовали 363 народных депутата Украины.

Как отмечено в Постановлении, его принятие станет первым шагом к разоблачению намерений Российской Федерации, ее действиям по уничтожению украинского народа во время вооруженной агрессии против Украины и донесению этой информации в международное сообщество с целью инициирования привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Также во втором чтении 354 народных депутатов проголосовали за законопроект № 7214 от 26 марта 2022 года о запрете пропаганды русского неонацистского тоталитарного режима, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики "Z", "V" и признает Россию государством-террористом.

Напомним, что деятельность фракции ОПЗЖ в Раде приостановили.