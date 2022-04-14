Рада визнала війну Росії проти України геноцидом та заборонила символіку окупантів

14 квітня Верховна Рада зібралася на засідання, під час якого народні депутати України ухвалили низку законів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, депутати проголосували за Постанову Верховної Ради України № 7276 від 13 квітня 2022 року "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні". Загалом за постанову проголосували 363 народні депутати України.

Як зазначено у Постанові, її прийняття стане першим кроком до викриття намірів Російської Федерації, її дій щодо знищення українського народу під час збройної агресії проти України та донесення цієї інформації до міжнародної спільноти з метою ініціювання притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Також у другому читанні 354 народних депутатів проголосували за законопроект № 7214 від 26 березня 2022 року про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки "Z", "V" та визнає Росію державою-терористом.

Нагадаємо, що діяльність фракції ОПЗЖ у Раді призупинили.