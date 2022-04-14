Рада утвердила закон о наказании коллаборантов с правками Зеленского

Сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины приняла с изменениями законопроект № 7186, который предусматривает уголовную ответственность за коллаборационистскую деятельность.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По его словам, за этот проект закона отдали свой голос 357 народных избранников.

Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью 111-2, описывающую данное преступление как умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине.

Под такими действиями понимается реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации.

За это вводится наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой. При этом данная статья не применяется к гражданам самого государства-агрессора.

Расследовать дела по этой статье будет Служба безопасности Украины. Также Рада внесла новую статью 111-2 в список тех, по которым можно проводить специальное (заочное) расследование, если подозреваемый скрывается от следствия за границей.

Кроме того, Рада определила содержание под стражей единственно возможной мерой пресечения для подозреваемых по статьям УК, касающимся безопасности государства, а именно 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261, 437 - 442.

Верховная Рада приняла этот законопроект 24 марта, но 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский вернул его в парламент со своими правками.



По мнению Зеленского, закон подразумевает также "другое добровольное взаимодействие" с представителями государства-агрессора, включая незаконные вооруженные формирования, незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории, в том числе, оккупационной администрацией государства-агрессора.

Как говорится в документе, эти нормы не содержат четкого определения "другое добровольное взаимодействие", которое может быть квалифицировано как пособничество государству-агрессору.

"Указанные положения Закона не позволяют с достаточной четкостью определить, какие именно действия являются противоправными, а это может привести к произвольному толкованию и неодинаковому применению Закона на практике", – говорится в правках к законопроекту.

Ранее 3 марта Рада приняла в целом законопроекты №5143 и №5144, касающиеся борьбы с коллаборационизмом. В частности, в Уголовный кодекс была введена статья 111-1 "Коллаборационистская деятельность". 14 марта законы подписал президент Владимир Зеленский.