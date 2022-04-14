Рада затвердила закон про покарання колаборантів із правками Зеленського

Сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України ухвалила із змінами законопроект №7186, який передбачає кримінальну відповідальність за колабораціоністську діяльність.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, за цей проект закону віддали свій голос 357 народних обранців.

Документ вводить до Кримінального кодексу нову статтю 111-2, яка описує цей злочин як навмисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою заподіяння шкоди Україні.

Під такими діями розуміється реалізація чи підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; будь-яке співробітництво, включаючи збір, підготовку та/або передачу матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації.

За це вводиться покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією або без майна. При цьому ця стаття не застосовується до громадян самої держави-агресора.

Розслідувати справи за цією статтею буде Служба безпеки України. Також Рада внесла нову статтю 111-2 до списку тих, за якими можна проводити спеціальне (заочне) розслідування, якщо підозрюваний переховується від слідства за кордоном.

Крім того, Рада визначила утримання під вартою єдино можливим запобіжним заходом для підозрюваних за статтями КК, що стосуються безпеки держави, а саме 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261, 437 - 442.

Верховна Рада ухвалила цей законопроект 24 березня, але 6 квітня президент України Володимир Зеленський повернув його до парламенту зі своїми правками.



На думку Зеленського, закон має на увазі також "іншу добровільну взаємодію" з представниками держави-агресора, включаючи незаконні збройні формування, незаконні органи влади, створені на тимчасово окупованій території, зокрема, окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Як йдеться у документі, ці норми не містять чіткого визначення "інша добровільна взаємодія", яка може бути кваліфікована як допомога державі-агресору.

"Зазначені положення Закону не дозволяють з достатньою чіткістю визначити, які саме дії є протиправними, а це може призвести до довільного тлумачення та неоднакового застосування Закону на практиці", – йдеться у виправленнях до законопроекту.

Раніше 3 березня Рада ухвалила загалом законопроекти №5143 та №5144 щодо боротьби з колабораціонізмом. Зокрема, до Кримінального кодексу було запроваджено статтю 111-1 "Колобораціоністську діяльність". 14 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.