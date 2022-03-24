Рада ввела уголовную ответственность за пособничество армии РФ и оккупационным администрациям

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору, то есть России. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7186 на заседании 24 марта проголосовало 350 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос").

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Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью 111-2, описывающую данное преступление как умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине.

Под такими действиями понимается реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации.

За это вводится наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой. При этом данная статья не применяется к гражданам самого государства-агрессора.

Расследовать дела по этой статье будет Служба безопасности Украины. Также Рада внесла новую статью 111-2 в список тех, по которым можно проводить специальное (заочное) расследование, если подозреваемый скрывается от следствия за границей.

Кроме того, Рада определила содержание под стражей единственно возможной мерой пресечения для подозреваемых по статьям УК, касающимся безопасности государства, а именно 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261, 437 - 442.

Напомним также, что 3 марта Рада приняла в целом законопроекты №5143 и №5144, касающиеся борьбы с коллаборационизмом. В частности, в Уголовный кодекс была введена статья 111-1 "Коллаборационная деятельность". 14 марта законы подписал президент Владимир Зеленский.

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