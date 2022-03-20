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Политика
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НАПК создало базу данных предателей Украины

НАПК создало базу данных предателей Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сформировало для Службы безопасности Украины (СБУ) базу данных из 245 человек, которые могут быть коллаборантами.  

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Как сообщает пресс-служба ведомства, "на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле".  

"Сейчас НАПК помогает Службе безопасности Украины выявлять коллаборантов", – говорится в сообщении. 

По информации НАПК, в список попали: 

– должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию; 

– лица, сотрудничающие с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины. 

База данных постоянно пополняется благодаря помощи граждан Украины. НАПК призывает соотечественников присоединиться к поиску предателей Украины.  

Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте. 

"Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира"  "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом почту [email protected]", – говорится в сообщении. 

По данным НАПК, за короткое время, пока работает эта почта, от небезразличных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах. 

Фото 2 — НАПК создало базу данных предателей Украины

НАПК ежедневно передает в СБУ обработанную информацию, в том числе, данные, полученные от украинцев.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил приостановить на время военного  положения деятельность ряда политических партий, которых подозревают в связях с государством-агрессором.

В частности, СНБО заблокировал деятельность партий "Оппозиционная платформа – за жизнь!", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивно-социалистическая партия, Социалистическая партия, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

Автор:
Дмитрий Нарожный