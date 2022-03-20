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НАПК создало базу данных предателей Украины
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сформировало для Службы безопасности Украины (СБУ) базу данных из 245 человек, которые могут быть коллаборантами.
Как сообщает пресс-служба ведомства, "на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле".
"Сейчас НАПК помогает Службе безопасности Украины выявлять коллаборантов", – говорится в сообщении.
По информации НАПК, в список попали:Подписывайтесь на наш YouTube канал
– должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;
– лица, сотрудничающие с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.
База данных постоянно пополняется благодаря помощи граждан Украины. НАПК призывает соотечественников присоединиться к поиску предателей Украины.
Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте.
"Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира" – "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом почту [email protected]", – говорится в сообщении.
По данным НАПК, за короткое время, пока работает эта почта, от небезразличных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах.
НАПК ежедневно передает в СБУ обработанную информацию, в том числе, данные, полученные от украинцев.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил приостановить на время военного положения деятельность ряда политических партий, которых подозревают в связях с государством-агрессором.
В частности, СНБО заблокировал деятельность партий "Оппозиционная платформа – за жизнь!", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивно-социалистическая партия, Социалистическая партия, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.