НАПК создало базу данных предателей Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сформировало для Службы безопасности Украины (СБУ) базу данных из 245 человек, которые могут быть коллаборантами.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, "на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле".

"Сейчас НАПК помогает Службе безопасности Украины выявлять коллаборантов", – говорится в сообщении.

По информации НАПК, в список попали:

– должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;

– лица, сотрудничающие с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

База данных постоянно пополняется благодаря помощи граждан Украины. НАПК призывает соотечественников присоединиться к поиску предателей Украины.

Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте.

"Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира" – "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом почту [email protected]", – говорится в сообщении.

По данным НАПК, за короткое время, пока работает эта почта, от небезразличных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах.

НАПК ежедневно передает в СБУ обработанную информацию, в том числе, данные, полученные от украинцев.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил приостановить на время военного положения деятельность ряда политических партий, которых подозревают в связях с государством-агрессором.

В частности, СНБО заблокировал деятельность партий "Оппозиционная платформа – за жизнь!", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивно-социалистическая партия, Социалистическая партия, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.