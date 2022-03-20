НАЗК створило базу даних зрадників України

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) сформувало для Служби безпеки України (СБУ) базу даних із 245 осіб, які можуть бути колаборантами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє пресслужба відомства, "на час війни НАЗК перенастроїв свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі".

"Зараз НАЗК допомагає Службі безпеки України виявляти колаборантів", – йдеться у повідомленні.

За інформацією НАЗК, до списку потрапили:

– посадові особи всіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогові, і навіть поділяють його ідеологію;

– особи, які співпрацюють із ворогом, поширюють ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється завдяки допомозі громадян України. НАЗК закликає співвітчизників приєднатися до пошуку зрадників України.

Для цього потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта .

"Якщо ви знаєте про посадових осіб, які підтримують ідеї "російського світу" – "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам приєднатися до співпраці з ворогом або якимось іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це" пошту [email protected] ”, – йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло понад 60 повідомлень про можливих колаборантів .

НАЗК щодня передає до СБУ оброблену інформацію, зокрема дані, отримані від українців.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) вирішила призупинити на час воєнного стану діяльність низки політичних партій, яких підозрюють у зв'язках із державою-агресором.

Зокрема, РНБО заблокувала діяльність партій "Опозиційна платформа – за життя!", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", Прогресивно-соціалістична партія, Соціалістична партія, Партія соціалістів, Блок Володимир Сальдо.