СНБО заблокировал деятельность ОПЗЖ и других пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил приостановить на время военного положения деятельность ряда политических партий, которых подозревают в связях с государством-агрессором.

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Об этом в ночь с субботы на воскресенье в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на период действия военного положения, а именно –"Оппозиционной платформы – за жизнь!", Партии Шария, "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Держава", Прогрессивно-социалистической партии, Социалистической партии, Партии социалистов, Блока Владимира Сальдо", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, Министерству юстиции поручено неотложно принять исчерпывающие меры в отношении запрета деятельности этих политических партий.

"Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ", – подчеркнул президент.

Напомним, в феврале текущего года Совет национальной безопасности и обороны Украины во время выездного заседания в Харькове принял решение ввести санкции против ряда компаний на 5 лет.

В частности, под ограничения попал телеканал "Наш", компании "Наша Прага" (канал "Макси-ТВ"), "Наш 365" (канал "НАШ") и их материнская компания, а также московская компания "Витрина ТВ", которая предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов.

Ранее YouTube заблокировал аккаунты телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIК.

В Украине "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля, спустя пару часов после публикации указа Зеленского о введении санкций против них и их владельца — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.