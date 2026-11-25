Танкеры с сырой нефтью и нефтепродуктами столкнулись с новыми ограничениями на вход в прибрежные воды вблизи главных экспортных центров нефти и газа Объединенных Арабских Эмиратов. Таким образом, страна пытается защитить свою энергетическую инфраструктуру на фоне обострения военных действий в регионе Персидского залива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Запрет для судов вблизи терминалов ADNOC

Новые мероприятия распространяются на акватории, которые находятся под контролем Управления нефтяных портов Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC-PPA) в Персидском заливе. Речь идет, в частности, о водах возле нефтеперерабатывающего комплекса Рувайс и погрузочных терминалов, среди которых остров Дас.

Нефтяным танкерам, а также судам со сжиженными газами и химикатами запрещено заходить в эти зоны, останавливаться там или пересекать их, если они не направляются непосредственно в порты ADNOC-PPA или не выполняют там согласованные операции.

В то же время, ограничения не распространяются на аварийно-спасательные бригады и суда, ликвидирующие последствия загрязнений.

Временные запреты не затрагивают Фуджейру – крупный нефтяной и судоходный хаб ОАЭ, расположенный за пределами Персидского залива и подчиненный другому портовому управлению.

Акватория за пределами узкого Ормузского пролива остается ключевой площадкой, где танкеры перегружают нефть на другие суда в пределах так называемой челночной торговли, позволяющей поддерживать экспорт во время боевых действий.

Иран усиливает атаки на танкеры в Ормузском проливе

Решение Абу-Даби принято на фоне активизации нападений Ирана на нефтяные танкеры в районе Ормузского пролива в последние месяцы.

Несмотря на то, что стабильное движение судов по этому маршруту несколько снижает напряжение на мировых энергетических рынках, судоходство в зоне конфликта приводит к тяжелым последствиям.

В регионе растет количество пострадавших и погибших среди моряков, поскольку танкеры, часто пытающиеся пройти проливом незаметно, терпят повреждения и даже тонут, вызывая утечки топлива в море. Из-за одного из таких разливов нефти власти ОАЭ в прошлом месяце были вынуждены закрыть несколько пляжей из-за рисков для окружающей среды и здоровья людей.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты ищут пути для защиты нефтяного экспорта от геополитических угроз. Страна рассматривает возможность строительства уже третьего нефтепровода, который позволит транспортировать сырье в обход стратегически уязвимого Ормузского пролива.