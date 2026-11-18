Страны Ближнего Востока все чаще транспортируют нефть через Ормузский пролив на судах меньшего класса — Suezmaxes и Aframaxes, что помогает поддерживать экспорт, поскольку атаки на супертанкеры, ранее доминировавшие в торговле, ограничивают возможности их использования.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, объем нефти, который перевезли меньшие суда, за последние два месяца вырос, достигнув в октябре рекордного для периода войны на Ближнем Востоке уровня – более 2 миллионов баррелей в сутки. Это помогло увеличить общий ежедневный объем экспорта нефти до 11,4 миллиона баррелей – самого высокого показателя с начала конфликта.

Экспорт нефти из Персидского залива в основном осуществлялся танкерами класса VLCC, которые могут перевозить до 2 миллионов баррелей. На них приходится 72% судов, проходящих по Ормузскому проливу. В то же время, именно они стали мишенью иранских атак, в результате чего некоторые из них были выведены из эксплуатации.

Bloomberg отмечает, что расширение использования танкеров Suezmax и Aframax помогло обеспечить стабильный экспорт из стран Персидского залива. Танкеры либо перекачивают сырую нефть на другие суда после прохождения через Ормуз, либо направляются непосредственно в порты.

Меньшие суда также предлагают значительно более низкие расходы на фрахт. Хотя они перевозят меньше сырой нефти, тарифы на супертанкеры выросли гораздо быстрее, чем другие танкеры с начала войны.

Брокеры оценили тариф на танкер Suezmax, следующий из Персидского залива в Китай, примерно в треть или чуть меньше половины базового тарифа на танкер VLCC на том же маршруте.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты ищут пути для защиты нефтяного экспорта от геополитических угроз. Страна рассматривает возможность строительства уже третьего нефтепровода, который позволит транспортировать сырье в обход стратегически уязвимого Ормузского пролива.