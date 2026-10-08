Ирак запускает новый нефтяной маршрут через соседнее государство в обход Ормузского пролива

Сирия планирует организовать надежный транзитный коридор для транспортировки иракской сырой нефти по суше в средиземноморские порты. Это позволит нефтедобывающим компаниям избежать опасного Ормузского пролива, через который прохождение танкеров сталкивается с постоянными угрозами.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg .

Детали будущего соглашения

Иракское правительство официально обратилось в Сирию с просьбой оказать помощь в экспорте сырой нефти в дополнение к уже существующим поставкам мазута.

Об этом в интервью Bloomberg News сообщил Юсеф Киблави, главный исполнительный директор государственной сирийской нефтяной компании.

По его словам, двустороннее соглашение между странами находится на финальной стадии согласования, что позволит приступить к автомобильным перевозкам в ближайшее время.

Ирак уже использует парк грузовиков для перевозки части своего мазута в сирийский средиземноморский порт Банияс, откуда грузы загружаются на танкеры для дальнейшего экспорта.

Первые поставки ожидаются уже в октябре

Руководитель сирийской нефтяной компании прогнозирует прибытие первой партии нефтевозов в Сирию уже к середине октября. Транспортировка будет осуществляться колоннами грузовиков, которые будут доставлять сырье непосредственно в порты на Средиземном море, создавая альтернативу морскому пути.

Необходимость создания сухопутного маршрута обусловлена продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе на фоне неурегулированного военного конфликта с Ираном.

Несмотря на то, что нефтяной поток через пролив в последнее время частично вырос и дополнил объемы саудовских трубопроводов, риски для танкеров остаются очень высокими.

Реализация этого логистического проекта укрепит статус Сирии как ключевого шлюза для безопасного транзита иракских энергоносителей, поставки которых существенно сократились после начала войны.

Напомним, в августе Ирак направил делегацию в Саудовскую Аравию с просьбой повысить квоту на добычу нефти в ОПЕК. Страна планирует нарастить добычу до 8-10 млн баррелей в сутки в течение шести лет - против 4 млн, которые она добывала до войны с Ираном.