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Новости
Дата публикации

Цена нефти на 8 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 8 октября / Depositphotos

Цены на нефть в четверг выросли из-за длительной обеспокоенности поставок из ключевого региона добычи на Ближнем Востоке на фоне учащения нападений на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 8 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $102,28 + 2,28%
WTI $89,94 + 1,88%
Urals $121,38 – 5.39%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,28 доллара, или 2,28%, до 102,28 доллара за баррель до 04:27 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,66 доллара или 1,88% до 89,94 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли из-за опасений перебоев с поставками с Ближнего Востока и сокращения добычи в США из-за урагана.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной из-за продолжающегося американо-израильского конфликта с Ираном. Нападения на танкеры в Ормузском проливе, по которому транспортируется около 20% мировой нефти, достигли наивысшего уровня с начала войны, что создает экстремальные логистические затраты и высокие риски для экипажей.

Дополнительным фактором роста цен стали перебои по добыче в США, где приближение урагана заставило нефтяные компании закрыть часть морских платформ в Мексиканском заливе. В частности, Shell и Chevron уже сократили оффшорные операции, а добыча нефти в регионе упала более чем на 25%.

Росту цен также способствовали данные о запасах в США, являющихся крупнейшим потребителем нефти в мире. По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти за неделю до 2 октября упали на 3,2 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.

Автор:
Татьяна Бессараб

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