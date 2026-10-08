Ціна нафти на 8 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в четвер зросли через тривале занепокоєння щодо постачання з ключового регіону видобутку на Близькому Сході на тлі почастішання нападів на судна в Перській затоці та Ормузькій протоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 8 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $102,28 + 2,28% WTI $89,94 + 1,88% Urals $121,38 - 5.39%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,28 долара, або 2,28%, до 102,28 долара за барель до 04:27 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,66 долара, або 1,88%, до 89,94 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли через побоювання щодо перебоїв з постачаннями з Близького Сходу та скорочення видобутку в США через ураган.

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою через триваючий американо-ізраїльський конфлікт з Іраном. Напади на танкери в Ормузькій протоці, якою транспортується близько 20% світової нафти, досягли найвищого рівня з початку війни, що створює екстремальні логістичні витрати та високі ризики для екіпажів.

Додатковим чинником зростання цін стали перебої з видобуток у США, де наближення урагану змусило нафтові компанії закрити частину морських платформ у Мексиканській затоці. Зокрема, Shell та Chevron вже скоротили офшорні операції, а видобуток нафти в регіоні впав більш ніж на 25%.

Зростанню цін також посприяли дані про запаси в США, які є найбільшим споживачем нафти у світі. За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти за тиждень до 2 жовтня впали на 3,2 мільйона барелів, що значно перевищило прогнози аналітиків.

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.