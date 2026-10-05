Россия потеряла более половины нефтеперерабатывающих мощностей из-за украинских ударов

Дальнобойные удары Сил безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По словам министра обороны Евгения Хмары, украинские атаки направлены на ослабление "российской военной машины" и уничтожение ее военно-экономического потенциала.

Министр отметил, что разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны.

"Более половины мощностей врага выведены из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала", - рассказал Хмара.

Он отметил, что только недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Лужский, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ.

Министр добавил, что последствия украинских операций не всегда видны сразу, но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности совершать агрессию и обеспечивать группировку своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", - подчеркнул Хмара.

Он назвал дальнобойные ударные дроны, позволяющие поражать цели в глубине России, одним из приоритетов Министерства обороны.

"В этом году мы втрое нарастили производство и закупки. Это не предел. И дальше будем масштабировать способности deep strike", - пообещал Хмара.

Последствия системных ударов по НПЗ

По подсчетам Международного энергетического агентства, в течение первых восьми месяцев российские НПЗ подвергались ударам украинских беспилотников в среднем раз в три дня. Из 32 крупных заводов атак избежали только пять, расположенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 3500-6500 км от границы.

Кроме того, 20 сентября после очередного удара полностью остановил производство Московский НПЗ

В МЭА не ожидают возобновления производства до конца года, отмечая, что целями атак все чаще становятся установки вторичной переработки нефти, отвечающие за выход качественного топлива. Если простые повреждения устраняются через две недели, то на восстановление вторичных установок требуется от 6 до 8 месяцев.

Кризис в нефтепереработке также остановил общий рост российской промышленности. По итогам восьми месяцев оно не изменилось по сравнению с январем-августом 2025 года, а в августе было на 0,6% ниже прошлогоднего уровня.

Удары Украины по НПЗ обвалили переработку нефти в России . Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по НПЗ и сложности с ремонтом оборудования из-за международных санкций.

Важно, что выгоды для Кремля подрываются запретом на зарубежные продажи дизельного топлива, который был продлен до октября.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин запретил публиковать данные об экспорте российской нефти и работе НПЗ. Соответствующий указ вводит масштабные ограничения на доступ к информации о поставках энергоносителей и работе заводов.