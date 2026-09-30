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Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября

Танкер
Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября / Unsplash

Российские власти продлили действие запрета на экспорт большинства видов дизельного горючего до конца октября. Это решение еще больше ограничивает предложение на мировом рынке в период растущего спроса перед зимой в Северном полушарии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Москва ввела запрет на экспорт дизеля для производителей еще в июле, когда волна украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам снизила объем переработки нефти в РФ до многолетних минимумов. Сначала ограничения планировали всего на несколько недель, однако из-за продолжения атак их продолжали на август и сентябрь.

В российском правительстве заявили, что решение было принято для поддержания стабильности внутреннего рынка горючего, а также с учетом повышенного спроса во время уборочной кампании. Запрет на экспорт большинства видов судового топлива и газойля также был продлен до конца октября.

Давление на мировой рынок и риски для Европы

До введения ограничений и ударов по НПЗ в Россию приходилось около 10% мировых морских поставок дизельного горючего. Выпадение этих объемов наложилось на перебои с поставками через Ормузский пролив, что привело к скачку цен на горючее, используемое грузовиками, сельскохозяйственной техникой и промышленными предприятиями по всему миру.

Премия дизельного горючего над стоимостью сырой нефти в Европе составляет около 82 долларов за баррель по сравнению с примерно 28 долларами в конце февраля — до начала войны США и Израиля против Ирана и усиления украинских ударов по российским НПЗ.

В то же время из-за рекордных цен на топливо в США президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что смотрит "очень серьезно" на возможность введения запрета на американский экспорт для сдерживания внутренних цен на АЗС.

Аналитики Oxford Economics и Goldman Sachs предупреждают, что в случае ограничений на экспорт из США цены на дизель в Европе могут подскочить на 50%, что заставит страны региона расконсервировать стратегические резервы.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин запретил публиковать данные об экспорте российской нефти и работе НПЗ. Соответствующий указ вводит масштабные ограничения на доступ к информации о поставках энергоносителей и работе заводов.

Автор:
Максим Кольц

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