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Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября
Российские власти продлили действие запрета на экспорт большинства видов дизельного горючего до конца октября. Это решение еще больше ограничивает предложение на мировом рынке в период растущего спроса перед зимой в Северном полушарии.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Москва ввела запрет на экспорт дизеля для производителей еще в июле, когда волна украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам снизила объем переработки нефти в РФ до многолетних минимумов. Сначала ограничения планировали всего на несколько недель, однако из-за продолжения атак их продолжали на август и сентябрь.
В российском правительстве заявили, что решение было принято для поддержания стабильности внутреннего рынка горючего, а также с учетом повышенного спроса во время уборочной кампании. Запрет на экспорт большинства видов судового топлива и газойля также был продлен до конца октября.
Давление на мировой рынок и риски для Европы
До введения ограничений и ударов по НПЗ в Россию приходилось около 10% мировых морских поставок дизельного горючего. Выпадение этих объемов наложилось на перебои с поставками через Ормузский пролив, что привело к скачку цен на горючее, используемое грузовиками, сельскохозяйственной техникой и промышленными предприятиями по всему миру.
Премия дизельного горючего над стоимостью сырой нефти в Европе составляет около 82 долларов за баррель по сравнению с примерно 28 долларами в конце февраля — до начала войны США и Израиля против Ирана и усиления украинских ударов по российским НПЗ.
В то же время из-за рекордных цен на топливо в США президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что смотрит "очень серьезно" на возможность введения запрета на американский экспорт для сдерживания внутренних цен на АЗС.
Аналитики Oxford Economics и Goldman Sachs предупреждают, что в случае ограничений на экспорт из США цены на дизель в Европе могут подскочить на 50%, что заставит страны региона расконсервировать стратегические резервы.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин запретил публиковать данные об экспорте российской нефти и работе НПЗ. Соответствующий указ вводит масштабные ограничения на доступ к информации о поставках энергоносителей и работе заводов.