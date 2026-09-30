Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального до кінця жовтня

Російська влада продовжила дію заборони на експорт більшості видів дизельного пального до кінця жовтня. Це рішення ще більше обмежує пропозицію на світовому ринку в період зростання попиту перед зимою в Північній півкулі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Москва запровадила заборону на експорт дизелю для виробників ще в липні, коли хвиля українських ударів по нафтопереробних заводах знизила обсяги переробки нафти в РФ до багаторічних мінімумів. Спершу обмеження планували лише на кілька тижнів, однак через продовження атак їх продовжували на серпень і вересень.

У російському уряді заявили, що рішення ухвалено для підтримки стабільності внутрішнього ринку пального, а також з урахуванням підвищеного попиту під час збиральної кампанії. Заборону на експорт більшості видів суднового палива та газойлю також продовжили до кінця жовтня.

Тиск на світовий ринок та ризики для Європи

До запровадження обмежень та ударів по НПЗ на Росію припадало близько 10% світових морських поставок дизельного пального. Випадання цих обсягів наклалося на перебої з поставками через Ормузьку протоку, що призвело до стрибка цін на пальне, яке використовують вантажівки, сільськогосподарська техніка та промислові підприємства по всьому світу.

Премія дизельного пального над вартістю сирої нафти в Європі наразі становить близько 82 доларів за барель порівняно з приблизно 28 доларами наприкінці лютого — до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану та посилення українських ударів по російських НПЗ.

Водночас через рекордні ціни на пальне в США президент Дональд Трамп заявив у неділю, що дивиться "дуже серйозно" на можливість введення заборони на американський експорт для стримування внутрішніх цін на АЗС.

Аналітики Oxford Economics та Goldman Sachs попереджають, що в разі запровадження обмежень на експорт із США ціни на дизель у Європі можуть підскочити на 50%, що змусить країни регіону розконсервувати стратегічні резерви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заборонив публікувати дані про експорт російської нафти та роботу НПЗ. Відповідний указ запроваджує масштабні обмеження на доступ до інформації про постачання енергоносіїв і роботу заводів.