Росія на третину збільшила флот під власним прапором для обходу санкцій

Кількість суден, що курсують під російським прапором, зросла більш ніж на третину з січня минулого року. У такий спосіб Москва намагається забезпечити безперебійний експорт нафти й газу всупереч західним санкціям.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Financial Times.

Згідно з дослідженням Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку січня 2025 року до кінця червня 2026 року кількість зареєстрованих під прапором РФ суден збільшилася на 36% — до 382 одиниць.

За оцінками аналітиків CREA, російський реєстр перетворився на притулок для підсанкційного флоту: на кожне виведене судно припадає близько дев'яти нових. Понад 80% кораблів, доданих до реєстру за цей час, уже перебували під санкціями Заходу. Більшість із них — нафтові танкери та океанські експортні судна.

Полювання за фальшивими прапорами

Масовий перехід суден під російську юрисдикцію пов'язаний із посиленням контролю з боку США та Євросоюзу щодо суден без прапора. Країни Заходу активно тиснуть на міжнародні реєстри, змушуючи їх анулювати реєстрацію підозрілих танкерів.

Через це судна втрачають захист і стають відкритими для затримання:

з грудня 2024 року підрозділи США та ЄС затримали щонайменше 23 судна тіньового флоту, які йшли під так званими "фальшивими" прапорами (зокрема країн, що взагалі не мають реєстрів, таких як М'янма чи Сирія);

Камерун позбавив прапора понад 30 танкерів, що дозволило військовим Великої Британії в червні взяти на абордаж підсанкційне судно Smyrtos;

кількість суден із фальшивими прапорами знизилася зі 101 у жовтні 2025 року до 45 на кінець червня 2026-го.

Спрощення реєстрації та нова альтернатива

Щоб захистити танкери, Кремль у червні видав президентський указ, який спростив реєстрацію кораблів під прапором РФ для отримання прямого державного захисту. Наприклад, у січні під час затримання американськими силами танкера Marinera в районі операції була зафіксована російська субмарина.

Водночас останніми місяцями темпи переходу сповільнилися. Росія почала шукати інші варіанти, зокрема реєстрацію суден у юрисдикції Екваторіальної Гвінеї, куди цьогоріч перейшли понад 50 нових кораблів.

Усі вони отримали сертифікати придатності до плавання від Російського морського регістру судноплавства. Аналітики вважають, що після вибуху танкера Caroline Bezengi біля берегів Оману в червні РФ намагається зберігати дистанцію з тіньовим флотом для забезпечення можливості заперечувати зв'язок із проблемними суднами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія майже вдвічі наростила флот для експорту санкційного СПГ і стало відомо, хто купує газ. Менш ніж за рік РФ майже подвоїла флот танкерів, що перевозять скраплений природний газ із підсанкційного арктичного проєкту "Арктик СПГ-2", однак єдиним покупцем палива з цього об'єкта є лише Китай.