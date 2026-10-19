BMW планує звільнити 8 000 працівників, але виплати до 600 тисяч євро спричинили ажіотаж

Німецький автоконцерн BMW"планує скоротити по всьому світу до 8 000 робочих місць, більшість із яких припадає на Німеччину. Для цього компанія запустила масштабну програму добровільного звільнення з компенсаціями, які можуть сягати сотень тисяч євро на одну людину.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані BILD.

За інформацією джерел зсередини компанії, старшим працівникам із великим стажем пропонують орієнтовно по 50 000 євро (близько $54 500) за кожен відпрацьований рік. Співробітники, які відпрацювали в концерні 12 років, можуть отримати до 600 000 євро (близько $654 000).

Загалом право розрахувати розмір такої виплати отримали приблизно 50 000 із майже 84 000 німецьких працівників підприємства. Точну формулу розрахунку тримають у секреті, проте ключову роль відіграють рівень доходу, вік і тривалість роботи на підприємстві.

Наплив охочих виявився настільки масштабним, що внутрішній корпоративний портал для персоналу тимчасово повністю вийшов з ладу через перевантаження, а сама ситуація викликала значне занепокоєння всередині компанії. Через це автовиробник був змушений тимчасово зупинити збір заявок. Представник BMW підтвердив великий інтерес до програми, додавши, що системі потрібен час для обробки вже отриманих звернень.

Мільярдні витрати та причини скорочень

Звільнення персоналу вимагатиме значних стартових витрат. Офіційно автоконцерн очікує витрат у тризначних мільйонних сумах, однак інсайдери стверджують, що сума набагато більша: на 2026 рік заплановано виділити 1 мільярд євро (близько $1,09 млрд), а у 2027 році виплати будуть ще вищими. Водночас довгостроковий план передбачає щорічну економію близько 1 мільярда євро, починаючи з 2028 року.

Основними напрямками для оптимізації стали адміністрація, а також сектор досліджень і розробок. Зокрема, пропозицію про добровільне звільнення прийняв увесь відділ радарів у групі автономного водіння, проте остаточне рішення керівництва щодо погодження цих заяв поки невідоме.

Зниження потреби в інженерних розробках пов'язують із запуском серійної лінійки нового модельного ряду "Neue Klasse", а також активним переходом на використання штучного інтелекту для підвищення ефективності робочих процесів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький автовиробник BMW оголосив про намір зменшити кількість керівних посад на 20% до середини наступного року за рахунок широкого використання технологій штучного інтелекту.