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Ексменеджер "Нафтогазу" та "Укрзалізниці" очолить SkyUp

SkyUp
Ексменеджер "Нафтогазу" та "Укрзалізниці" очолить SkyUp

SkyUp Airlines та Join UP! змінюють управлінську структуру в межах трансформації в міжнародну туристичну групу. Чинний CEO SkyUp Дмитро Сєроухов переходить на позицію Group Commercial Officer, а новим генеральним директором авіакомпанії має стати Дмитро Попель.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення SkyUp Airlines.

Після переходу на нову посаду Сєроухов відповідатиме за формування інтегрованої комерційної стратегії групи.

Йдеться про розвиток взаємодії між окремими бізнесами, використання спільних ресурсів та підвищення економічної ефективності.

При цьому керівники окремих компаній збережуть самостійність в операційному управлінні, продажах та реалізації затверджених стратегій.

SkyUp очолить Дмитро Попель

Новим CEO авіакомпанії має стати Дмитро Попель. Офіційно він очолить SkyUp після погодження призначення Державною авіаційною службою України.

Серед його основних завдань будуть підвищення операційної та економічної ефективності, розвиток польотної програми та флоту, а також посилення співпраці з партнерами.

Раніше Попель обіймав керівні посади у фінансовому напрямі "Укрзалізниці", а також працював у структурах Групи "Нафтогаз України", де відповідав за економіку та фінанси дивізіону "Розвідка та видобування".

Також він очолював фінансовий напрям альянсу "Українська авіаційна група", до якого входили авіакомпанії "АероСвіт", "Дніпроавіа", "Донбасаеро" та "Роза вітрів".

Група об’єднає кілька туристичних бізнесів

У SkyUp зазначають, що разом із Join UP! компанії формують міжнародну туристичну групу.

До неї мають увійти туроператори під брендом Join UP!, авіакомпанія SkyUp, мережа франчайзингових туристичних агенцій, роздрібна мережа Travel Shop та власна приймаюча компанія.

У групі розраховують, що нова структура дозволить тісніше інтегрувати авіаційний і туристичний бізнеси та ефективніше використовувати спільні ресурси.

Нагадаємо, SkyUp раніше розширила географію польотів, запустивши нові маршрути з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна. Компанія тоді наголошувала на посиленні позицій у Центрально-Східній Європі. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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