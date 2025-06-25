SkyUp отримав сертифікат експлуатанта в Молдові та розпочав партнерство з Vision Air

Українська авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат експлуатанта в Молдові та уклав стратегічну угоду з місцевою компанією S.R.L. Vision Air. Це партнерство дозволить значно розширити географію польотів і зробити SkyUp ближчим до статусу глобального авіаперевізника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Відповідно до умов домовленості, SkyUp має право продавати квитки під власним брендом на рейси, що виконуватимуться Vision Air до та з Молдови.

Пасажири, незалежно від того, який саме перевізник обслуговує рейс, отримуватимуть фірмовий сервіс SkyUp, включно з такими опціями, як перевезення домашніх тварин та супровід неповнолітніх.

"Це партнерство відкриває мандрівникам більше можливостей та зручності при плануванні подорожей Європою та за її межами", — зазначив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєрухов.

Після укладення угоди бренд SkyUp офіційно охоплює трьох авіаексплуатантів:

SkyUp Airlines LLC (Україна);

SkyUp MT Limited (Мальта, ЄС);

VISION AIR (Молдова).

Завдяки отриманому молдовському сертифікату та новому партнерству SkyUp зможе посилити присутність на європейському авіаринку, зберігаючи при цьому єдиний стандарт якості обслуговування.

Нагадаємо, з червня авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила три нові регулярні рейси з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна. Перші вильоти за цими напрямками вже відбулися.