Авіакомпанія SkyUp починає літати з Польщі до популярних літніх курортів: які маршрути та ціни

Авіакомпанія SkyUp розширює можливості для поїздок до європейських країн і з 27 травня 2025 року запускає нові прямі рейси з Польщі до Греції, Кіпру та Болгарії.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що пасажири зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).

Зручне сполучення для пасажирів з України

Аеропорти Варшави та Катовіце зручно розташовані для мешканців західних областей України, таких як Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та інших.

До аеропортів можна дістатися завдяки добре розвиненій інфраструктурі автобусного та залізничного сполучення, а також автомобільним шляхом.

Розклад рейсів та ціни на квитки

Варшава – Іракліон: щ овівторка та щосуботи, з 27 травня 2025 року — від €78 в один бік

Варшава – Ларнака : щ онеділі, з 1 червня 2025 року — від €110 в один бік

Катовіце – Іракліон : щ овівторка та щосуботи, з 27 травня 2025 року — від €73 в один бік

Катовіце – Ларнака : щонеділі, з 1 червня 2025 року — від €89 в один бік

Катовіце – Бургас: щ очетверга, з 29 травня 2025 року — від €69 в один бік

Про SkyUp

SkyUp Airlines – міжнародний авіаперевізник з українським корінням, який успішно функціонує вже понад шість років. У 2023 році авіакомпанія отримала мальтійську ліцензію, що дозволяє їй виконувати регулярні рейси в межах європейського повітряного простору.

Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкрила регулярну польотну програму, що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції.

Нещодавно SkyUp розширила свій флот, взявши в лізинг ще один Boeing 737-800. Літак, випущений у травні 2010 року, офіційно прийнятий у склад авіабренду під реєстраційним номером UR-SQN.