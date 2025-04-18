Відкриття неба: Польща хоче першою відновити авіасполучення з Україною

У Польщі заявили, що після відкриття повітряного простору над Україною хочуть першими відновити авіасполучення з українськими містами.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль, пише "Укрінформ".

За його словами, польська авіагалузь чи не найбільше з секторів бізнесу Польщі готова до відновлення співпраці з Україною. Уповноважений також підкреслив: Київ та Варшава вже провели два спеціалізованих семінари на цю тематику.

"Українська сторона знає нашу позицію: ми хочемо, щоб перший авіарейс після відкриття неба над Україною відбувся між Польщею та Україною. Це дуже важливий елемент, до якого готуються PAŻP (Польське агентство повітряного руху, – ред.) і Польські авіалінії", - підкреслив Коваль.

Він додав, що польська сторона спирається на три основні стовпи в участі у відбудові України.

"Першим стовпом є логістика, що виникає з розташування Польщі на географічній карті… Другим є експорт як рушійна сила торгівлі… Третім стовпом є інвестиції в Україну", - констатував Коваль.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення,яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

За "оптимістичним сценарієм" міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького (LWO) може відновити польоти наприкінці весни або на початку літа.