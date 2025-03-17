У львівському аеропорті озвучили терміни відновлення роботи

За "оптимістичним сценарієм" міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького (LWO) може відновити польоти наприкінці весни або на початку літа.

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Про це заявила гендиректор аеропорту Тетяна Романовська в інтерв'ю виданню "Високий замок".

За її словами, відновлення роботи аеропорту залежатиме від безпекової ситуації, однак уже зараз щонайменше п’ять-сім авіакомпаній готові відновити регулярні рейси зі Львова. Серед них — Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austrian Airlines, Lufthansa та LOT.

Романовська підкреслила, що після відкриття неба представники авіакомпаній швидко зможуть розпочати роботу — протягом трьох-чотирьох днів. Також уряд розглядає можливість відкриття ще одного аеропорту на заході України — в Ужгороді.

"Ми б хотіли, щоб відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки та літо. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", — наголосила Романовська.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Зауважимо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.