У Ryanair назвали строки відновлення польотів в Україну після завершення бойових дій

Авіакомпанія Ryanair, яка була другим за величиною перевізником в Україні до війни, може відновити польоти протягом чотирьох-шести тижнів після відкриття українського повітряного простору.

Про це пише The Telegraph.



Зазначається, що Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що президент США Дональд Трамп може завершити війну з Росією.

За словами Майкла О'Лірі, виконавчого директора авіакомпанії, Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, буде якнайшвидше вирішення питання незаконного вторгнення Росії в Україну", підкреслив він.

О'Лірі повідомив, що офіційне припинення бойових дій буде необхідним для того, щоб задовольнити вимоги Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA).

"Зрештою, буде потрібне певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить відносити рейси над цим районом, якщо у них не буде якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети", — наголосив директор авіакомпанії.

Він додав, що плани Ryanair передбачають відкриття близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Пропускна спроможність буде забезпечена за рахунок перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Станстед в Лондоні й Орлі в Парижі.

О'Лірі переконаний, що відновлення рейсів до Одеси може зайняти більше часу через рівень пошкоджень. Також деякі аеропорти в Україні розбомблені вщент і фактично зруйновані, що потребуватиме будівництво нової інфраструктури.

Раніше повідомлялося про те, що латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну в найкоротші терміни після відкриття повітряного простору. Раніше AirBaltic виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії.