Латвійська авіакомпанія готова відновити польоти в Україну в найкоротші терміни

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну в найкоротші терміни після відкриття повітряного простору.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що авіакомпанія планує перевести свої потужності з інших напрямків в Україну, як тільки це буде безпечно. Крім цього, AirBaltic також хотіла б залишати деякі літаки в Україні на ніч - практика, відома як "нічна зупинка".

"Ми можемо літати вночі, якщо це буде безпечно. Я б навіть полетів туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти й продати квитки, а квитки вже продані", - заявив головний виконавчий директор Мартін Гаусс.

Раніше AirBaltic виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Загалом зараз AirBaltic має понад 130 маршрутів з Риги, Таллінна, Вільнюса, Тампере та, сезонно, з Гран-Канарії, пропонуючи стикування з великою кількістю напрямків в Європі, на Близькому Сході, Кавказі та в Північній Африці.

Повідомляється, що авіакомпанія зможе перетинати повітряний простір України, щоб літати прямими маршрутами на південь від Латвії до таких пунктів призначення, як Дубай і Греція.

У листопаді латвійська національна авіакомпанія АirBaltic розпочала рейси за новим маршрутом, що з'єднає польський Ряшів (Жешув) з Ригою.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року. Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів у січні 2025 року.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії.