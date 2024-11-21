Україна на 95% готова відновити польоти

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів. Для відкриття авіасполучення в Україні потрібні "серйозні" засоби ППО.

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Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю "Суспільному".

Він зауважив, що від моменту ухвалення рішення про відкриття авіасполучення до запуску рейсів з аеропортів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно 45–50 днів. Однак критично важливою умовою є забезпечення безпеки пасажирів.

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно", - підкреслив Кулеба.

Коментуючи можливість відкриття авіасполучення у 2025 році, міністр зазначив, що все залежатиме від ситуації на фронті.

"Сподіватись, звичайно, ми можемо. Але якщо бути реалістичними, то в принципі ми можемо говорити про це виключно з оглядкою на фронт. Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни — у першу чергу фронт, після цього вже — будь-який інший розвиток", - наголосив Кулеба.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року. Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів у січні 2025 року.