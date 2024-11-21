Украина на 95% готова возобновить полеты

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров. Для открытия авиасообщения в Украине требуются "серьезные" средства ПВО.

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Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью "Суспільному".

Он отметил, что с момента принятия решения об открытии авиасообщения до запуска рейсов из аэропортов во Львове или Борисполе требуется примерно 45-50 дней. Однако критически важным условием является обеспечение безопасности пассажиров.

"Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно", — подчеркнул Кулеба.

Комментируя возможность открытия авиасообщения в 2025 году, министр отметил, что все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все остальные вопросы, касающиеся развития нашей страны — в первую очередь фронт, после этого уже — будь- какое другое развитие", — подчеркнул Кулеба.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025г. Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов в январе 2025 года.