Украина может возобновить авиасообщение до конца января 2025 года

Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025 года. Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов в январе 2025 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на старшего партнера компании Marsh McLennan Криспина Эллисона.

Он отметил, что обеспечить механизмы страхования для авиации будет легче, если полеты стартуют из аэропорта "Львов", расположенного в семи минутах полета от Польши, однако президент Владимир Зеленский настаивает на открытии "Борисполя" как приоритетного.

"Аэропорт "Борисполь" – это как Черное море. Это очень серьезная операция. Открытие "Борисполя" – это победа украинского ПВО. И это будет свидетельствовать, что Украина побеждает. Это также мощный экономический шаг", — комментировал Зеленский 19 декабря во время пресс-конференции. по итогам 2023г.

Однако окончательное решение будет зависеть от ситуации безопасности и работы противовоздушной обороны, подчеркнул Эллисон.

Ранее источник в правительстве сообщал, что украинские власти активно ищут страховые решения для возобновления полетов и рассматривают "Борисполь" как стратегический объект.

В то же время, Министерство развития общин и территорий при поддержке посольства США работает над "дорожной картой" для открытия воздушного пространства в условиях военного положения.

Авиасообщения в Украине планировали открыть в 2024 году

Восстановление авиасообщения в Украине является важным вопросом. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения сдвинулся бы с мертвой точки, если для этого решить четыре ключевых компонента:

защита аэропортов, где будет решено начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры;

механизм страхования;

компания, которая возьмется совершать перелеты.

Напомним, еще в 2023 году было немало разговоров о том, что, возможно, возобновят авиасообщение из Киева и Львова, которое было прервано с началом большой войны в феврале 2022 года. Но конкретные сроки никто из чиновников не называл, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Отметим, мэр Львова Андрей Садовый считает, что в Украине должен работать хотя бы один аэропорт, но этот вопрос должны решить эксперты по безопасности.