Авиакомпания SkyUp получила регистрацию в мировой системе оценки безопасности IOSA

Авиакомпания SkyUp Airlines успешно прошла аудит и получила регистрацию в программе Аудита операционной безопасности IATA (IOSA).

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это в очередной раз подтверждает высокие стандарты эксплуатационной безопасности, соблюдаемые SkyUp Airlines, а также открывает новые возможности для сотрудничества с лидерами мировой авиаотрасли на условиях ACMI-контрактов", - говорится в сообщении.

SkyUp объяснили, что IOSA, программа аудита операционной безопасности IATA, признанная во всем мире система оценки эксплуатационной безопасности авиакомпаний. IOSA известна проведением аудитов эксплуатационной безопасности и постоянным усовершенствованием стандартов.

Там отмечают, что именно такой подход и обеспечил статус программы в авиаиндустрии – за последние двадцать лет IOSA стала настоящим эталоном аудита безопасности, а регистрация в этой программе – подтверждением надежности авиакомпании для пассажиров и бизнес-партнеров.

"SkyUp Airlines шаг за шагом укрепляет свои позиции на мировом рынке перевозок на условиях ACMI. Регистрация в программе IOSA - это следующий важный этап для нас и положительный сигнал для потенциальных партнеров. Мы в очередной раз демонстрируем рынку, что сотрудничать с нами - безопасно, надежно и выгодно", - заявил CEO SkyUp Дмитрий Сероухов.

Он также сообщил, что в 2023 году SkyUp Airlines попали в ТОП-20 авиакомпаний, заключивших больше всего ACMI-контрактов в Европе, по данным профильного издания ch-aviation.

"В этом году планируем взять новые высоты: мы амбициозны, открыты к партнерству и никогда не останавливаемся на достигнутом", - подытожили в компании-авиаперевозчике.

Отметим, что SkyUp стала второй после Международных авиалиний Украины (МАУ) украинской авиакомпанией, успешно прошедшей международный аудит безопасности. По данным реестра, регистрация МАУ приостановлена 17 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и ЕС по возобновлению пассажирских авиаперевозок, но перспектива и сроки возобновления авиасообщения пока неизвестны.

Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова, которое было прервано с началом большой войны в феврале 2022 года, поскольку наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения - это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

Отметим, что возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки, но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить:

защита аэропортов, где будет решено начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры;

механизм страхования;

компания, которая возьмется совершать перелеты.

Напомним, из Одессы в аэропорт Кишинева осуществили тестовый запуск аэротрансфера. Его целью является ускорение проезда украинцев, направляющихся в международный аэропорт Кишинев. Билет стоит 800 грн.

Также это должно разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МПП "Маяки – Паланка – Удобное"), уменьшить сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения.

Фото: ua.depositphotos.com