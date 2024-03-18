Авіакомпанія SkyUp отримала реєстрацію у світовій системи оцінки безпеки IOSA

Авіакомпанія SkyUp Airlines успішно пройшла аудит та отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA).

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів", - йдеться в повідомленні.

В SkyUp пояснили, що IOSA, програма аудиту операційної безпеки IATA, визнана в усьому світі система оцінки експлуатаційної безпеки авіакомпаній. IOSA відома проведенням аудитів експлуатаційної безпеки та постійним вдосконаленням стандартів.

Там зазначають, що саме такий підхід і забезпечив статус програми в авіаіндустрії — за останні двадцять років IOSA стала справжнім еталоном аудиту безпеки, а реєстрація в цій програмі — підтвердженням надійності авіакомпанії для пасажирів та бізнес-партнерів.

"SkyUp Airlines крок за кроком зміцнює свої позиції на світовому ринку перевезень на умовах ACMI. Реєстрація в програмі IOSA — це наступний важливий етап для нас і позитивний сигнал для потенційних партнерів. Ми вкотре демонструємо ринку, що співпрацювати з нами — безпечно, надійно та вигідно", — заявив CEO SkyUp Дмитро Сєроухов.

Він також повідомив, що у 2023 році SkyUp Airlines потрапили в ТОП-20 авіакомпаній, що уклали найбільше ACMI-контрактів у Європі, за даними профільного видання ch-aviation.

"Цього року плануємо взяти нові висоти: ми амбітні, відкриті до партнерства та ніколи не зупиняємось на досягнутому", - підсумували у компанії-авіаперевізнику.

Зауважимо, що SkyUp стала другою після Міжнародних авіаліній України (МАУ) українською авіакомпанією, яка успішно пройшла міжнародний аудит безпеки. За даними реєстру, реєстрація МАУ призупинена 17 червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень, але перспектива та терміни відновлення авіасполучення поки невідомі.

Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року, оскільки наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, - це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що у 2024 році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити:

захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення;

підготовка інфраструктури;

механізм страхування;

компанія, яка візьметься робити перельоти.

Нагадаємо, з Одеси до аеропорту Кишинева здійснили тестовий запуск аеротрансферу. Його метою є пришвидшення проїзду українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. Квиток коштує 800 грн.

Також це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.

Фото: ua.depositphotos.com