Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст: що відомо

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма, пише Інтерфакс-Україна.

"Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні... Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати", - зазначив Шурма.

Він наголосив, що наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, - це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

"Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять", - зауважив заступник глави ОП.

Він додав, що наразі влада розглядає можливість відновлення роботи аеропортів у Києві та Львові, але "основний фокус" спрямований на міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Щодо можливості відновлення авіасполучення влітку Шурма заявив, що наразі не готовий назвати конкретні терміни.

"Я не хочу називати якісь конкретні терміни... Якби це залежало лише від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше ніж 20%", - підкреслив Шурма.

За його словами, можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

"Наша команда й військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться", - переконаний заступник глави ОП.

Шурма підкреслив, що не менш важливим є отримання схвалення європейського регулятора IATA й пошук надійних страхових механізмів.

"І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити", - підсумував він.

Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль"

19 грудня під час пресконференції за підсумками 2023 року президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль".

"Аеропорт "Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" – це перемога української ППО. І це буде свідчити, що Україна перемагає. Це також потужний економічний крок", - зазначив Зеленський.

Він додав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році

Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що в наступному році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити: