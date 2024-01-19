Украина работает над восстановлением авиасообщения из двух городов: что известно

Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова, которое было прервано с началом большой войны в феврале 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, пишет Интерфакс-Украина.

"Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать", – отметил Шурма.

Он подчеркнул, что наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения – это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают", – отметил замглавы ОП.

Он добавил, что в настоящее время власти рассматривают возможность возобновления работы аэропортов в Киеве и Львове, но "основной фокус" направлен на международный аэропорт "Борисполь".

О возможности возобновления авиасообщения летом Шурма заявил, что пока не готов назвать конкретные сроки.

"Я не хочу называть какие-то конкретные сроки... Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательства, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%", - подчеркнул. Шурма.

По его словам, возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

"Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами по изучению их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся", - убежден замглавы ОП.

Шурма подчеркнул, что не менее важно получение одобрения европейского регулятора IATA и поиск надежных страховых механизмов.

"И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть", - подытожил он.

Зеленский прокомментировал вероятность открытия аэропорта "Борисполь"

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность открытия аэропорта "Борисполь".

"Аэропорт "Борисполь" – это как Черное море. Это очень серьезная операция. Открытие "Борисполя" – это победа украинского ПВО. И это будет свидетельствовать, что Украина побеждает. Это тоже мощный экономический шаг", - отметил Зеленский.

Он добавил, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году

Отметим, возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в следующем году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки, но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить: