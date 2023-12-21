Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году: что известно

Восстановление авиасообщения в Украине является важным вопросом. Но для этого нужно урегулировать четыре ключевых компонента.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что возможность возобновления авиасообщения остается важным вопросом для украинских властей.

"Потому что сегодня, когда речь идет о приезде в нашу страну представителей тех или иных стран, то ли по вопросам бизнеса, то ли по вопросам каких-то других вещей, - это очень важный компонент", - сказал Данилов.

Он отметил, что в следующем году вопрос возобновления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки.

По словам Данилова, есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить:

защита аэропортов, где будет решено начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры;

механизм страхования;

компания, которая возьмется совершать перелеты.

"Я думаю, что совместными усилиями все эти вопросы мы обязательно закроем и рано или поздно сможем пользоваться нашим небом", – убежден секретарь СНБО.

Зеленский прокомментировал вероятность открытия аэропорта "Борисполь"

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность открытия аэропорта "Борисполь".

"Аэропорт "Борисполь" – это как Черное море. Это очень серьезная операция. Открытие "Борисполя" – это победа украинского ПВО. И это будет свидетельствовать, что Украина побеждает. Это тоже мощный экономический шаг", - отметил Зеленский.

Он добавил, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Аэропорт "Борисполь": работа в условиях войны

В начале марта 2022 года, незадолго после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину,оккупанты совершили ракетный удар по аэропорту "Борисполь". Тогда одна ракета была уничтожена, еще одна попала в технические помещения аэропорта.

Летом 2023 года аэропорт обсуждался в контексте тендера на уборку помещений, который объявил аэропорт. Ожидаемой стоимостью услуг было указано 52 млн гривен.

В "Борисполе" объяснили, что хотя аэропорт на время военного положения находится в простое, существует необходимость в поддержке в надлежащем состоянии производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении аэродром функционирует. Также там уверяли, что предоставление услуг начинается на основании письменной заявки от аэропорта. То есть, если аэродром не будет нуждаться в уборке, то средства не будут расходоваться.

Гендиректор аэропорта Алексей Дубревский указывал, что аэродром невозможно закрыть, а после войны просто открыть и начать обычную операционную деятельность. По его словам, необходимо постоянно заботиться об инфраструктуре и сохранять эксплуатационно-техническую пригодность аэропорта, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий и событий техногенного характера.

По словам Дубревского, "Борисполь" сможет приступить к приему самолетов через месяц после окончания войны.