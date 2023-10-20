В аеропорту "Бориспіль" розповіли, скільки часу знадобиться на відновлення роботи

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зможе розпочати прийом літаків через місяць після закінчення війни. Про це заявив генеральний директор летовища Олексій Дубревський в інтерв’ю Politico.

За його словами, аеропорт зберіг більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями.

"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?" Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", – зазначив Дубревський.

Щомісяця на утримання працівників та електроенергію аеропорт витрачає 3,2 млн євро. Крім того, хаб витратив 1,8 млн євро на відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими військами.

"Це недешево… ми їмо те, що заробили в 2021 році", – висловився гендиректор аеропорту "Бориспіль".

Також він звернув увагу, що авіакомпанії, особливо бюджетні, вже оголосили про намір повернутися в Україну після війни, а перевізники працюють з "Борисполем", щоб визначити нові маршрути, які з’єднають Київ із центрами в Європі, де перебуває багато українських біженців.

Крім того, очікується збільшення кількості вантажних рейсів, що буде пов'язано з післявоєнною відбудовою України. Також передбачається відкладений туристичний попит.

Аеропорт "Бориспіль": робота в умовах війни

На початку березня 2022 року, незадовго після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти здійснили ракетний удар по аеропорту "Бориспіль". Тоді одну ракету було знищено, ще одна влучила в технічні приміщення аеропорту.

Влітку 2023-го летовище обговорювалося в контексті тендеру на прибирання приміщень, який оголосив аеропорт. Очікуваною вартістю послуг тоді було вказано 52 млн гривень.

В "Борисполі" пояснили, що хоч аеропорт на час воєнного стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні летовище функціонує. Також там запевняли, що надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо летовище не матиме потреби в прибиранні, то кошти не витрачатимуться.

Гендиректор аеропорту Олексій Дубревський вказував, що летовище неможливо закрити, а після війни просто відкрити та розпочати звичайну операційну діяльність. За його словами, необхідно постійно дбати про інфраструктуру й зберігати експлуатаційно-технічної придатність аеропорту, щоб не допустити надзвичайних пригод і подій техногенного характеру.