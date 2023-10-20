В аэропорту "Борисполь" рассказали, сколько времени понадобится на возобновление работы

Международный аэропорт "Борисполь" сможет приступить к приему самолетов через месяц после окончания войны. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский в интервью Politico.

По его словам, аэропорт сохранил большую часть персонала и заключил соглашения с авиакомпаниями.

"Мы не хотим тратить один-два года на размышления: "Что мы будем делать после войны?" Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно быстрее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – отметил Дубревский.

Ежемесячно на содержание работников и электроэнергию аэропорт тратит 3,2 млн евро. Кроме того, хаб потратил 1,8 млневро на восстановление инфраструктуры, поврежденной российскими войсками.

"Это недешево… мы едим то, что заработали в 2021 году", – высказался гендиректор аэропорта "Борисполь".

Также он обратил внимание, что авиакомпании, особенно бюджетные, уже объявили о намерении вернуться в Украину после войны, а перевозчики работают с "Борисполем", чтобы определить новые маршруты, соединяющие Киев с центрами в Европе, где находится много украинских беженцов.

Кроме того, ожидается увеличение количества грузовых рейсов, что будет связано с послевоенным восстановлением Украины. Также предполагается отложенный туристический спрос.

Аэропорт "Борисполь": работа в условиях войны

В начале марта 2022 года, незадолго после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту "Борисполь". Тогда одна ракета была уничтожена, еще одна попала в технические помещения аэропорта.

Летом 2023-го аэропорт обсуждался в контексте тендера на уборку помещений, который объявил аэропорт. Ожидаемой стоимостью услуг были указаны 52 млн гривен.

В "Борисполе" объяснили, что хотя аэропорт на время военного положения находится в простое, существует необходимость в поддержке в надлежащем состоянии производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении аэропорт функционирует. Также там уверяли, что предоставление услуг начинается на основании письменной заявки от аэропорта. То есть, если "Борисполь" не будет нуждаться в уборке, то средства не будут расходоваться.

Гендиректор аэропорта Алексей Дубревский указывал, что "Борисполь" невозможно закрыть, а после войны просто открыть и начать обычную операционную деятельность. По его словам, необходимо постоянно заботиться об инфраструктуре и сохранять эксплуатационно-техническую пригодность аэропорта, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий и событий техногенного характера.