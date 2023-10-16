Суд арестовал имущество и доходы аэропорта "Одесса"

По требованию детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворил требование об аресте имущества коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 миллиарда гривен дохода, полученного от его деятельности.

Об этом сообщила персслужба САП.

Согласно сообщению, арест наложен с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в рамках уголовного производства.

"Речь идет о здании старого терминала и имущества аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративных правах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент", а именно на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса", а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.", - сообщили в САП.

Напомним, 29 августа НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн. грн. и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд. гривен.

Как установило следствие, схему организовали в 2011 году "два известных одесских бизнесмена". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общее общество с Одесским городским советом с распределением долей 75% и 25% соответственно с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта.

12 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, поскольку он является фигурантом по делу о завладении имуществом аэропорта "Одесса".