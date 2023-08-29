НАБУ подозревает экс-мэра Одессы Костусева в участии в захвате аэропорта в 2011 году: что известно о схеме

Национальное антикоррупционное бюро сообщает о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 миллиарда гривен.

Как установило следствие, схему организовали в 2011 году два известных одесских бизнесмена. Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общую компанию с Одесским городским советом с распределением долей 75% и 25% соответственно с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта.

Получение согласия депутатов горсовета на создание общества обеспечил тогдашний городской голова (им был Алексей Костусев), рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, НАБУ считает, что чиновник совершил служебный подлог, который предоставил подконтрольному ООО право образовывать совместное с горсоветом общество в обход конкурса.

"Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов, и не могли быть отчужденными в принципе", – подчеркивают в бюро.

Отмечается, что по договору "инвесторы" обязывались внести уставный капитал в размере 355 миллионов гривен, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу.

"Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал аэропорта построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще", - говорится в сообщении.

Ныне о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) сообщено самому Костусеву, бывшему исполняющему обязанности заместителя мэра, директору ООО и двум бизнесменам-соорганизаторам схемы.

Кроме того, как указано выше, экс-мэру инкриминируют часть 2 статьи 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным одесского издания "Думская", подозреваемым является, в частности, экс-заммэра Одессы Николай Ильченко. В свою очередь, дикетором ООО "Международный аэропорт "Одесса" был Алексей Кочанов. Как известно, после этой должности он возглавлял также киевский аэропорт "Борисполь".