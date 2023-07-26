ВАКС отказался восстановить Труханову обязательство носить электронный браслет

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 26 июля не удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о повторном наложении обязанностей одного из обвиняемых по делу одесского завода "Краян", а именно городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Как отмечают при этом в САП, указанное решение было принято с особым мнением одного из судей коллегии. Впрочем, оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что 4 мая ВАКС частично удовлетворил ходатайство САП об изменении меры пресечения Труханову по этому делу, применив к обвиняемому содержание под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,4 миллиона гривен залога.

Залог за мэра был внесен, и уже на следующий день он вышел на свободу. Соответственно, на него были возложены процессуальные обязанности, в том числе ношение электронного средства контроля.

16 июня прокурор обратился в ВАКС с ходатайством о продлении срока обязательств, однако суд так и не успел его рассмотреть. Как следствие, срок действия обязанностей у обвиняемого 5 июля истек.

В чем обвиняют Труханова

Руководство Одессы, включая Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, обвиняют в завладении средствами городского бюджета при покупке зданий завода "Краян". Ущерб от этого Национальное антикоррупционное бюро, которое вело дело, оценило в 92 миллиона гривен.

По версии следствия, еще в июле 2016 года "неустановленные лица" договорились о реализации схемы непосредственно с Трухановым. Мэр и его заместитель обеспечили выполнение чиновниками горсовета действий, связанных с подготовкой документов, якобы обосновывавших потребность в приобретении здания для централизованного размещения исполнительных органов в одном помещении.

Одновременно с этим продавцы, действуя согласованно с чиновниками, переоформили право собственности на здание "Краяна" на компанию-нерезидента с признаками фиктивности. Впоследствии они создали ООО "Девелопмент Элит", которое в дальнейшем было использовано для легализации средств, полученных преступным путем. Также в ООО было внесено в качестве уставного капитала здание "Краяна".

Расследование дела НАБУ началось в ноябре 2016 года. В феврале 2018 года о подозрении было сообщено восьми вероятным участникам преступления, включая Труханова и Вугельмана. После этого их обоих задержали в аэропорту "Борисполь", но отпустили под личные поруки нардепов. В марте 185 миллионов гривен, уплаченных из горбюджета за здание "Краяна", передали Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

В конце мая 2018 года расследование дела было завершено, а 5 октября дело направлено в Малиновский районный суд Одессы. 9 июля 2019 года он вынес в отношении обвиняемых оправдательный приговор, после чего САП обжаловала его в Апелляционном суде Одесской области.

В свою очередь, 11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы прокурора на оправдательный приговор Малиновского райсуда и на определение этого же суда о закрытии производства по ООО "Девелопмент Элит" и удовлетворила их, направив дело на новое рассмотрение уже в ВАКС. Уже после этого в НАБУ сообщали, что завершили расследование применительно к еще трем фигурантам указанной схемы.