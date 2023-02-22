Сбежавшего после разоблачения НАБУ экс-первого зама Труханова арестовали заочно

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 21 февраля заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю мэра Одессы Михаилу Кучуку. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Кучука Национальное антикоррупционное бюро считает одним из участников преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления, в частности, подкупала чиновников, обеспечивавших принятие необходимых решений.

Ему инкриминируют часть 3 статьи 255 (участие в преступной организации должностного лица с использованием служебного положения) и часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или взятки в особо крупном размере).

После гипотетического задержания Кучука и доставки его в место проведения досудебного расследования, то есть в НАБУ, следственный судья должен будет решить вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним, что расследование установило, что Кучук получил от организаторов преступной организации 900 тысяч гривен. По версии следствия он контролировал деятельность подчиненных управлений-главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе.

Такие действия создавали условия получения преступной организацией неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат. Также установлено, что подозреваемый положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и изменения в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации.

Напомним, что 5 декабря были задержаны бизнесмен Борис Кауфман и его бизнес-партнер - бывший депутат Верховной Рады IV созыва Александр Грановский (Борухович), которых следствие считает организаторами преступной схемы, а также их доверенное лицо.

Кроме них и Кучука, по данным НАБУ, в преступную организацию входили, в частности, исполняющий обязанности заместителя городского головы – руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета Олег Брындак и заместитель мэра Светлана Бедрега. Им сообщили о подозрении 9 декабря.

В тот же день Кучук был уволен мэром Геннадием Трухановым с 12 декабря, при этом причиной увольнения в соответствующем распоряжении было указано "собственное желание" Кучука. Сам чиновник, как оказалось, еще до получения подозрения уехал за границу и до сих пор не вернулся.