Експершого заступника Труханова, який втік після викриття НАБУ, заарештували заочно

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 21 лютого заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику мера Одеси Михайла Кучука. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Кучука Національне антикорупційне бюро вважає одним з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини, зокрема підкупала чиновників, що забезпечували прийняття необхідних рішень.

Йому інкримінують частину 3 статті 255 (участь у злочинній організації службової особи з використанням службового становища) та частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або хабаря в особливо великому розмірі).

Після гіпотетичного затримання Кучука та доставки його до місця проведення досудового розслідування, тобто в НАБУ, слідчий суддя має віришити питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що розслідування встановило, що Кучук отримав від організаторів злочинної організації 900 тисяч гривень. За версією слідства, він контролював діяльність підпорядкованих управлінь-головних розпорядників коштів та надавав їхнім керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті.

Такі дії створювали умови для отримання злочинною організацією неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат. Також встановлено, що підозрюваний позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

Нагадаємо, що 5 грудня було затримано бізнесмена Бориса Кауфмана та його бізнес-партнера - колишнього депутата Верховної Ради IV скликання Олександра Грановського (Боруховича), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, а також їхньої довіреної особи.

Крім них і Кучука, за даними НАБУ, до злочинної організації входили, зокрема, виконуючий обов'язки заступника міського голови – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради Олег Бриндак та заступниця мера Світлана Бедрега. Їм повідомили про підозру 9 грудня.

Того ж дня Кучук був звільнений мером Геннадієм Трухановим з 12 грудня, при цьому причиною звільнення у відповідному розпорядженні було зазначене "власне бажання" Кучука. Сам чиновник, як виявилося, ще до отримання підозри виїхав за кордон і досі не повернувся.