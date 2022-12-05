НАБУ та САП викрили в Одесі злочинну організацію, яка контролювала міську раду

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ 5 грудня затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради.

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Про це повідомили пресслужби САП та НАБУ.

У 2021 році САП та НАБУ викрили злочинну організацію, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси. Як з'ясувало слідство, незабаром після цього на її місті з’явилося нове аналогічне незаконне угрупування.

З осені 2021 року троє затриманих вже контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

"Ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом", — з'ясували слідчі.

Злочинці підкупили чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, отримані НАБУ і САП під час розслідування.

Троє затриманих — це два організатори злочинної схеми та їхня довірена особа. Наразі встановлюються інші причетні до діяльності цієї злочинної організації.

Місцеве видання "Думская" повідомило, що слідчі прийшли з обшуком до мерії Одеси. За інформацією ЗМІ, детективи НАБУ вилучили документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

Також 5 грудня співробітники Національного антикорупційного бюро в Одесі затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, затримано також його бізнес-партнера Олександра Грановського. Обох відвезли з Одеси до Києва.

Напередодні цього НАБУ оголосило Грановського в розшук. Тоді його підозрювали в організації схеми, через яку Одеський припортовий завод втратив 93,3 млн гривень.