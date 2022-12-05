НАБУ и САП разоблачили в Одессе преступную организацию, контролировавшую городской совет

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ 5 декабря задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, контролировавшей должностных лиц Одесского городского совета.

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Об этом сообщили прессслужбы САП и НАБУ.

В 2021 году САП и НАБУ разоблачили преступную организацию, специализировавшуюся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы. Как выяснило следствие, вскоре после этого на ее городе появилась новая аналогичная незаконная группировка.

С осени 2021 года трое задержанных уже контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Эта преступная организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом", — выяснили следователи.

Преступники подкупили чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

Трое задержанных — это два организатора преступной схемы и их доверенное лицо. В настоящее время устанавливаются другие, причастные к деятельности этой преступной организации.

Местное издание "Думская" сообщило, что следователи пришли с обыском в мэрию Одессы. По информации СМИ, детективы НАБУ изъяли документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

Также 5 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро в Одессе задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, задержан также его бизнес-партнер Александр Грановский. Обоих отвезли из Одессы в Киев.

В преддверии этого НАБУ объявило Грановского в розыск. Тогда его подозревали в организации схемы, по которой Одесский припортовый завод потерял 93,3 млн гривен.