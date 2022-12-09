НАБУ підозрює трьох заступників Труханова в участі у злочинній організації Кауфмана-Грановського

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ще трьом учасникам злочинної організації в Одесі, викритої 5 грудня, йдеться у повідомленні відомства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, йдеться про першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, виконуючого обов'язки заступника міського голови – керівника апарату виконавчого комітету міськради Олега Бриндака та заступницю міського голови Світлану Бедрегу.

Усім трьом інкримінують частину 3 статті 255 Кримінального кодексу (участь у злочинній організації службової особи з використанням службового становища). Також першим двом інкримінують частину 4 статті 368, а Бедрезі - частину 3 тієї ж статті (одержання хабаря в особливо великому чи великому розмірі відповідно або службовою особою, яка займає особливо відповідальне чи відповідальне становище відповідно).

"Оскільки місцезнаходження першого заступника міського голови Одеси наразі не відомо, про підозру йому повідомили заочно (в порядку статті 135, статті 278 КПК України)", - повідомили в бюро.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова, яка взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори, за даними детективів, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів міськради, про що свідчать докази, здобуті під час розслідування.

Так, за даними слідства, Бриндак як член земельної комісії міськради отримував від організаторів щомісячно 15 тисяч доларів "та інші кошти" за вчинення ним дій в інтересах організації шляхом зловживання службовим становищем та владою.

Зокрема, він забезпечував ухвалення комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам, а також про внесення змін до бюджету міста. Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 року підозрюваний одержав понад 2,4 мільйона гривень неправомірної вигоди.

Кучук та Бедрега, за версією слідства, отримали з березня по липень поточного року від організаторів 900 та 300 тисяч гривень відповідно. Перший заступник мера, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь-головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті.

Це створювало штучні умови для одержання злочинною організацією від підрядника хабарів за поновлення виплат. Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

Таким чином, наразі про підозру в участі у злочинній організації повідомили вже шести особам. 5 грудня було затримано бізнесмена Бориса Кауфмана та його бізнес-партнера - колишнього депутата Верховної Ради IV скликання Олександра Грановського (Боруховича), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, а також їхньої довіреної особи. Слідство наразі встановлює інших учасників організації та шукає докази їхньої корупційної діяльності.