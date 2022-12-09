НАБУ подозревает трех заместителей Труханова в участии в преступной организации Кауфмана-Грановского

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении еще трем участникам преступной организации в Одессе, разоблаченной 5 декабря, говорится в сообщении ведомства.

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В частности, речь идет о первом заместителе городского головы Одессы Михаиле Кучуке, исполняющем обязанности заместителя городского головы – руководителе аппарата исполнительного комитета горсовета Олеге Брындаке и заместительнице городского головы Светлане Бедреге.

Всем троим инкриминируется часть 3 статьи 255 Уголовного кодекса (участие в преступной организации должностного лица с использованием служебного положения). Также первым двум инкриминируют часть 4 статьи 368, а Бедреге – часть 3 той же статьи (получение взятки в особо крупном или крупном размере соответственно или должностным лицом, занимающим особо ответственное или ответственное положение соответственно).

"Поскольку местонахождение первого заместителя городского головы Одессы пока неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно (в порядке статьи 135, статьи 278 УПК Украины)", - сообщили в бюро.

Следствие установило, что осенью 2021 года после разоблачения преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая, которая взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы, по данным детективов, наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов горсовета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные в ходе расследования.

Так, по данным следствия, Брындак как член земельной комиссии горсовета получал от организаторов ежемесячно 15 тысяч долларов "и другие средства" за совершение им действий в интересах организации путем злоупотребления служебным положением и властью.

В частности, он обеспечивал принятие комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам, а также о внесении изменений в бюджет города. Всего с ноября 2021 по август 2022 подозреваемый получил более 2,4 миллиона гривен неправомерной выгоды.

Кучук и Бедрега, по версии следствия, получили с марта по июль текущего года от организаторов 900 и 300 тысяч гривен соответственно. Первый заместитель мэра, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе.

Это создавало искусственные условия для получения преступной организацией от подрядчика взяток за возобновление выплат. Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и изменения в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации.

Таким образом, о подозрении в участии в преступной организации сообщили уже шести лицам. 5 декабря были задержаны бизнесмен Борис Кауфман и его бизнес-партнер - бывший депутат Верховной Рады IV созыва Александр Грановский (Борухович), которых следствие считает организаторами преступной схемы, а также их доверенное лицо. Следствие устанавливает других участников организации и ищет доказательства их коррупционной деятельности.